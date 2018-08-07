Агентство госсобственности: "Air Moldova" необходимо было приватизировать уже давно

Решение о приватизации авиакомпании «Air Moldova» было принято в 2008 году, но до сих пор не было предпринято никаких мер для ее разгосударствления. "Air Moldova" следовало приватизировать много лет назад, заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Агентства государственной собственности (АГС) Владимир Балдович.

Глава АГС отметил, что "Air Moldova" необходимо было включить в раунд приватизации в 2015 году, но для принятия властями такого решения не было политического консенсуса. «Сегодня правительство принимает решение о его приватизации», - сказал Балдович, подчеркнув, что агентство хочет, чтобы в процессе приватизации крупнейшей в Республике Молдова авиакомпании, доля которой на рынке составляет 44,4%, была "полная прозрачность", передает Молдпрес.

Насчет первоначальной приватизационной цены около 48 млн, которую некоторые считают «очень маленькой», Владимир Балдович отметил, что "Air Moldova" – это "предприятие, нуждающееся в больших инвестициях, которые государство не может себе позволить". С другой стороны, всего за пять месяцев этого года накопленные авиаперевозчиком долги составили 150 млн леев, а общая задолженность – 1,2 млрд леев. Инвестор, который приобретет авиакомпанию, должен будет взять на себя все обязательства, в том числе долги. Другие обязательства касаются сохранения профиля деятельности, бренда и коллектива авиакомпании.

Чиновник заверил, что к приватизации будут допущены только компании, имеющие опыт работы в данной области, уточнив, что два инвестора уже выразили заинтересованность.

Генеральный директор РГС сказал, что в Восточной и Западной Европе наблюдается тенденция приватизации государственных авиакомпаний. В этой связи он назвал румынскую компанию "Tarom", в которой государству принадлежит 95% акций, в 2017 году она принесла убытки на 37 млн евро, а также примеры из Норвегии и Финляндии.

Кроме того, Владимир Балдович отметил, что многие компании, выставленные на новый раунд приватизации, выставлялись в течение 6-12 лет, но не были востребованы, поэтому методику приватизации надлежит пересмотреть. Тем временем экономическое и финансовое положение многих из этих предприятий не изменилось, другие являются банкротами.

Как уточнило АГС на пресс-конференции, на аукционах с молотка, которые пройдут на Фондовой бирже Молдовы 3-7 сентября, будут выставлены на продажу компания "Белый аист", предприятие "Tutun-CTC", которые неоднократно выставлялись на приватизацию, но не были востребованы у инвесторов, в общей сложности 21 предприятие. Кроме того, будут проданы 11 пакетов акций предприятий, занимающихся содержанием дорог. Общая сумма средств заявленная для первоначальной продажной цены этих компаний или пакетов акций превышает 983 млн леев.

27 июля – 7 сентября будет организован конкурс по приватизации 12 предприятий. Крупнейшими предприятиями, которые будут выставлены на конкурс, являются Стекольный завод в Кишинэу, столичный Полиграфический комбинат, гостиница "Заря", которые также предлагались в предыдущие годы, но безуспешно. Авиакомпания "Air Moldova" впервые выставляется "в связи с необходимостью привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества обслуживания и расширения спектра услуг, привлечения транзитных пассажиров", уточнили в АГС. Начальная цена выставленного на коммерческий конкурс имущества составляет 526 млн леев.

Повторно будут выставлены на инвестиционный конкурс кинотеатры "Прут" в Фэлешть и "Патрия" в Леова. Для приватизации кинотеатров основным условием является их преобразование в центры культуры и развлечений.

5 сентября состоится аукцион с молотка по приватизации 16 комплексов недвижимости, 12 государственных предприятий и один незавершенный объект (крайний срок подачи заявок – 4 сентября 16.00). Общая стоимость выставленного на аукцион имущества составляет 63,4 млн леев.

По приблизительным оценкам, стоимость выставленной на приватизацию госсобственности в рамках этого раунда составляет 1 574 984 665 леев, пишет allmoldova.