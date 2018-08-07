Ученые определили точное расстояние до Полярной звезды

Астрономы впервые смогли установить, какое расстояние от Земли до Полярной звезды. Оно составляет 447+/- 1,6 световых лет. Об этом сообщается в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Известно, что ученые пересмотрели возраст, массу и радиус звезды. До настоящего времени точное расстояние до нее определить не удавалось. Разброс значений составлял от 322 до 529 световых лет, передает Корреспондент.

Также известно, что Полярная звезда представляет собой систему из трех светил. Первая является сверхгигантом, вокруг которого вращаются две звезды меньших размеров - Полярная B и Полярная Ab (или P).

Кроме того, были установлены главные свойства звезды. Радиус ее равен 47-50 солнечным, а масса - 6,4-6,7 массам Солнца. При этом возраст составляет 55-65 миллионов лет.

Благодаря этим данным удалось установить, что Полярная звезда, вероятнее всего, впервые пересекает полосу пульсационной нестабильности на диаграмме Герцшпрунга - Рассела. Происходит это, когда звезды сходят с главной последовательности.