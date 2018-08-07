Марс признали непригодным для проживания

Космологи и астробиологи из Университета Колорадо в Боулдере после долгих споров и научных изысканий пришли к выводу, что на текущем этапе развития человечества терраформирование Марса не представляется возможным, пишет Nature. Делу не поможет даже самый решительный эксперимент — "подогрев" полярных шапок на полюсах Марса и выравнивание температуры.

Исследователи выяснили, что на Марс нельзя доставить такое количество углекислоты, которое смогло бы "подогреть" планету до необходимого уровня. По подсчётам учёных, чтобы Марс смог приблизиться к Земле по атмосферным параметрам, планету необходимо искусственно нагревать в течение 10 тыс. лет, чего современная наука сделать не в состоянии, передает life.ru.

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