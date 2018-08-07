Ученые рассказали, почему порезы бумагой так болезненны

Каждому знакомо это чувство: мы заклеиваем конверт, переворачиваем страницу, раскрываем газету — и чувствуем нестерпимую боль от крохотного пореза бумагой. По словам врачей, такие порезы очень болезненны в силу насыщенности кончиков пальцев нервными окончаниями.

Есть три участка тела, которые отличаются максимальной чувствительностью: губы, язык и кончики пальцев. Именно они отвечают за познание мира, и их чувствительность необходима для выживания, передает moya-planeta.

Из-за интенсивной иннервации пальцев мы чувствуем нестерпимую боль из-за простого пореза. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, нужно тщательно вымыть руки и несколько дней носить пластырь, рекомендует ScienceAlert.