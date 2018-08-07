Пирамида Хеопса оказалась "концентратором" радиоволн

Физики из России и Германии установили, что пирамида Хеопса в Египте притягивает и концентрирует электромагнитную энергию. Об этом сообщает Journal of Applied Physics.

К дополнительному исследованию архитектурного памятника ученых подтолкнул интерес общественности к тайнам египетской пирамиды.

"Мы решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения", — приводит телеканал «360» слова главы исследовательской операции из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Андрея Евлюхина.

Он добавил, что секреты структуры пирамиды можно применить для образования фокусирующих свет вместо радиоволн наночастиц, что может оказаться полезным в создании световых компьютеров и других гаджетов будущего, передает Известия.ru.

В ходе исследования было установлено, что пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах, а также фокусировать ее в пространство под собой. Физики провели поиск новых потайных комнат пирамиды при помощи мюонных сканеров, изучив то, как она будет взаимодействовать с различными формами электромагнитного излучения. Ученые выяснили, что речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 м и 600 м. В том же диапазоне работают и любительские радиосети и радиостанции.