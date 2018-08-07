Крупнейшая в мире колония пингвинов сократилась в 10 раз

Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов сократилась на 90 процентов. Процесс произошел за три последних десятилетия. Об этом пишет CNN.

В настоящее время ученые продолжают выяснять, что именно послужило причиной вымирания особей, пишет Корреспондент.

Известно, что колония обитает на Острове Свиньи вблизи Антарктиды. Некогда количество пингвинов, проживающих там, достигало миллиона особей. Информация об этом была датирована 1982 годом.

Однако вернувшись туда в 2016 и 2017 годах, ученые обнаружили, что колония сократилась на 88%.

Из-за удаленности острова Свиньи ученые долгое время не проводили исследований. А потому истинную причину вымирания установить довольно сложно. И все же, в настоящее время главной причиной усматривают потепление в регионе, из-за чего пингвинам стало сложно находить пищу.

Также рассматривают вариант птичьей холеры и другие факторы. А тем временем, уменьшение колонии продолжается.