Quintel Intelligence: Отчет Kroll о банковских хищениях в Молдове не содержит доказательств, а лишь предположения

Отчет агентства Kroll о банковских хищениях в Молдове не содержит доказательств, а лишь предположения. К такому выводу пришла другая компания - всемирно известная Quintel Intelligence. Подготовленный ею отчет представил в Кишиневе королевский адвокат Джеймс Рамсден, представляющий интересы Илана Шора. Виновными в банковских махинациях он назвал Влада Филата и Вячеслава Платона.

"Отчеты фокусируются на необоснованном предположении виновности Илана Шора, а приговоры, вынесенные Владу Филату и Вячеславу Платону, полностью игнорируются. Между тем факты говорят, что именно они в этой афере истинные виновники и выгодополучатели. В отчетах Kroll не учитывается факт, что до августа 2013 года БЕМ находился в собственности государства и контролировался Владом Филатом", - сказал королевский адвокат Джеймс Рамсден.

Королевский адвокат Джеймс Рамсден, который специализируется на банковских и финансовых расследовании, задается вопросом: если отчеты Kroll содержат конкретные факты и доказательства, почему они не используются как база для возврата похищенных денег?

"Если выводы отчетов Kroll истины, то почему не былы приняты меры по конфискации денег у Илана Шора. По нашему мнению, Kroll 1 и Kroll 2 содержат только необоснованную информацию. Она не может иметь того признания, которое получила в Молдове", - сказал королевский адвокат Джеймс Рамсден.

Как отметил директор Quintel Intelligence Николас Коннон, отчет, подготовленный компанией, которую он возглавляет, базируется на конкретных фактах и проясняет истинное положение дел.

"Особую обеспокоенность вызывает факт, что заявления Илана Шора, принятые судом, в отчете "Кролл" в расчет не берутся. В качестве профессионального расследователя я не нахожу ни одного логического объяснения, почему их даже не попытались изучить", - отметил директор и СЕО Quintel Intelligence Николас Коннон.

Напомним, что Илан Шор подал иск против компании Kroll в Верховный суд Великобритании. Основанием для этого стали выводы частных следователей, в которых он представлен в банковских хищений как основной выгодополучатель.