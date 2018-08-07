В ноябре парламент примет бюджет на 2019 год

Парламент примет бюджет на 2019 год в ноябре. Об этом сегодня, 1 августа, заявил спикер законодательного органа Андриан Канду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам парламентской деятельности в весенне-летней сессии.

По его словам, парламент должен обеспечить гражданам в следующем году выплату зарплат, пенсий и других социальных пособий.

Последнее заседание парламента весенне-летней сессии 2018 года прошло 27 июля. Тогда депутаты приняли в двух чтениях пакет законов налоговой реформы и утвердили дату проведения парламентских выборов. Они состоятся 24 февраля 2019 года.

Осенняя сессия парламента 2018 года начнется 4 сентября, сообщает point.md.