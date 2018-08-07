У человека обнаружили неизвестные ранее клетки

Исследователи из США обнаружили у человека абсолютно новый вид клеток, отличающийся от известных даже по форме.

Открытие оказалось совершенно неординарным и не похожим на все известное ранее. Клетки получили название по их внешнему виду. Об открытии сообщили в Nature Communications, передает Корреспондент.

Клетки назвали скутоид (scutoid), аналогично новой геометрической форме. Клетки находятся в эпителии и отвечают за гибкость и плотность его структуры. Ранее ученые утверждали, что эпителиальные клетки выглядят как призма или пирамида без вершины.

Подобные клетки также обнаружены в организме мух дрозофил и зародышах рыб данио-рерио. Открытие поможет специалистам выращивать искусственные органы для пересадки.

Фото: nature.com