В правительстве появится Комитет по рационализации государственных расходов

В правительстве появится Комитет по рационализации государственных расходов. Его создание инициировал Минфин. За основу он взял опыт некоторых европейских стран. А одним из множества положительных эффектов появления новой структуры называет качественное выполнение обязательств перед МВФ.

"Это даст возможность перенаправить свободные деньги в ключевые и приоритетные области. Речь не идет о том, чтобы лишить средств одну отрасль, например, образование, и передать их другой. Речь о приоритетах внутри той или иной отрасли", - сказал генеральный госсекретарь Минфина Ион Кику.



В состав комитета войдут представители министерств финансов, экономики, юстиции, образования и сельского хозяйства. Для контроля процесса рационализации госрасходов будут созданы комитеты по надзору.



В этом году планируется пересмотреть расходы в сфере образования.

