Правительство выделило 10 млн леев на оценку и мониторинг документов государственных политик

Политики, продвигаемые правительством, будет рассмотрены гражданским обществом. На эти цели кабинет министров выделил сегодня, 2 августа, 10 млн леев. Деньги будут использованы для оценки и мониторинга документов государственных политик, разработанных министерствами и государственными учреждениями

"Я заявлял еще в начале этого года, что у правительства будут финансовые средства для предоставления НПО, гражданскому обществу на экспертизу и мониторинг политик правительства. Теперь мы идентифицировали возможность предоставления 10 млн леев Государственной канцелярии, которая позаботится об этом", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер-министр отметил, что в будущем будут дополнительно найдены и выделены финансовые ресурсы на эти цели.

Государственная канцелярия должна разработать механизм закупок услуг по экспертизе государственных политик, передает point.md.