Налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысили 21 миллиард леев

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней по итогам семи месяцев превысили 21 миллиард леев и обогнали показатели прошлого года за тот же период на три с лишним миллиарда.

По данным Главной государственной налоговой службы, основные поступления пришлись на госбюджет. За 7 месяцев его доходы от налогов составили более 9 с половиной миллиардов. Это почти на 20% больше, чем год назад.

Два миллиарда 330 миллионов леев собрали в местные бюджеты. В фонд социального страхования поступило более семи миллиардов или на 15% больше, чем в прошлом году. В Фонд медицинского страхования собрано налогов на два миллиарда 240 миллионов леев.