Ученые составили список планет, на которых может зародиться жизнь

Британские астрономы огласили список планет, на которых есть все условия для появления живых существ. Рейтинг опубликован в научном журнале Science Advances.

По словам Пола Риммера, астронома из Кембридского университета, список "двойников" земли позволит более предметно заняться поисками наших вселенских «соседей».

"Теперь мы можем предметно и "точечно" заняться поисками ответа на вопрос — одни ли мы во Вселенной", — заявил ученый.

Он подчеркнул, что в последние несколько лет орбитальные телескопы обнаружили больше четырех тысяч экзопланет. Подавляющее большинство из них точно не могут стать пристанищем для живых существ, поскольку являются сгустком раскаленного газа, передает 360tv.