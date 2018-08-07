Ученые нашли отвечающий за рост мускулов ген

Ученые из Гарвардского университета (США) обнаружили участок ДНК, который отвечает за рост мышц после интенсивных физических нагрузок. По словам исследователей, это открытие поможет людям более эффективно поводить силовые тренировки.

"Мы открыли цепочку генов, связанную с физическими упражнениями, которую раньше никто не изучал. Она работает как своеобразный тумблер — если она "включена", то мускулы начинают расти", — рассказала Сара Лессар, которую цитирует журнал Nature Communications.

По словам Лессар, также эти гены можно "отключить". Тогда мускулы не увеличиваются в размерах, но становятся более выносливыми.

К такому выводу исследователи пришли после экспериментов, проведенных на мышах. Грызунов разделили на группы "качков" и "бегунов", "включая" и "выключая" активность гена JNK. Оказалось, что, у "бегунов" мускулы были примерно в 2,5 раза легче, чем у обычных сородичей.

Те же, у кого была высокая активность этого участка ДНК, набирали мышечную массу намного быстрее. При этом у них была отмечена высокая склонность к развитию диабета, ожирения и прочих проблем с метаболизмом. Теперь ученые планируют исследовать причину данного явления, передает Известия.ru.