Реалити-шоу о богачах признали опасными для общества

Телешоу о гламурной жизни притупляют у зрителей чувство сострадания к малообеспеченным. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на новое исследование Лондонской школы экономики и политических наук, опубликованном в журнале Media Psychology.

Автор работы доктор Родольфо Лейва (Rodolfo Leyva) заявил, что люди по своей сути материалистичны, однако вместе с тем очень социальны. "Как это выражается, зависит от нашей культуры. Если больше внимания удаляется материализму как способу быть счастливым, это делает нас более склонными к эгоистичности и антисоциальности, и, следовательно, антипатии к менее везучим людям", — заявил Лейва.

В исследовании приняли участие 487 человек. Им показали четыре рекламы предметов роскоши, четыре фотографии знаменитостей с люксовыми вещами в руках, а также четыре газетных заголовка с историями из серии "из грязи в князи". Контрольной группе ученые показывали нейтральные изображения, такие как реклама лондонского метро, природные пейзажи и заголовки газет о динозаврах.

Затем обеим группам задали одинаковые вопросы, оценивающие их отношение к богатству и успеху, государственным благам и обнищавшим людям. Результаты показали, что даже небольшая порция усвоенной информации о гламурной жизни оказывает негативное влияние на отношение к беднякам.

Исследователи также опросили респондентов о просмотре популярных телепрограмм о гламурной жизни. Те люди, которые регулярно смотрели реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians) и "Ученик" (The Apprentice), придерживались "более материалистических и антисоциальных убеждений", чем остальные участники эксперимента.

По мнению специалистов, подобные реалити-шоу популяризируют материалистические ценности и убеждения. Авторы работы надеются, что их исследование поможет ответить на вопрос, почему интерес британского общества к помощи бедным и безработным людям падает, пишет lenta.ru.