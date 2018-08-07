Ученые обнаружили блуждающую по Галактике планету

Использовав сверхбольшой радиотелескоп Very Large Array, астрономы из университета штата Аризона обнаружили блуждающую в районе Солнечной системы планету со сверхсильным магнитным полем, пишет Science Alert.

Новая планета примерно в 12 раз крупнее самого крупного небесного тела в Солнечной системе — Юпитера. Точных данных о природе и составе SIMP J01365663 + 0933473 пока нет, однако её возраст, возможно, не менее 200 млн лет, передает life.ru.

Также астрономы выяснили, что температура поверхности планеты составляет 825 градусов по Цельсию. Астрономы считают, что изучение планеты позволит лучше понять природу поведения небесных тел в космосе и других галактиках, а также поможет сформировать представление о "выброшенных" за пределы "домашних" звёздных систем небесных телах, размеры которых значительно больше любой из планет земной группы.