Во втором квартале уровень инфляции в Молдове снизился до 3,2%

Уровень инфляции снизился в апреле-июне с 4,7 до 3,2%. В Нацбанке это объясняют укреплением молдавского лея, падением цен на продукты питания, а также экономической напряженностью между США и Китаем. По прогнозам НБМ, тренд на снижение уровня инфляции сохранится, и к концу года он составит 1,9%. Как отмечают в центробанке, именно укрепление лея позволило нашей стране избежать роста цен на топливо и энергоресурсы.

"Мировые цены на нефть заметно увеличились. Более чем на 15% во втором квартале. Если бы не было значительного укрепления молдавского лея к доллару США, валюте, в которой формируются котировки нефти на мировых биржах, сегодня, возможно, цены на нефть и энергоресурсы были бы намного выше", - сказал первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

По данным НБМ, во втором квартале выдано новых кредитов почти на 18% больше, чем в тот же период годом ранее. Банки предоставили займов примерно нА 5 млрд леев. Рост спроса на кредиты вызвало снижение процентной ставки - с 9,5 в марте до 8,7 в июне. Как прогнозирует Нацбанк, в следующем году уровень инфляции не превысит шести с половиной процентов. По мнению экспертов, такие цифры позволяют говорить о стабильности молдавской экономике в следующие два года.

"В целом отчет НБМ показывает, что высокого роста инфляции не будет, по крайней мере в следующие восемь кварталов. Скорее, будет инфляция на уровне, характерном для Европы или США - ниже двух процентов. Это хороший показатель для макроэкономической и макрофинансовой стабильности", - сказал экономический аналитик Роман Киркэ.

Во втором квартале вырос и объем денежных переводов из-за рубежа. С апреля по июнь в страну перевели свыше 340 миллионов долларов. Это на 14% больше, чем в тот же период прошлого года. Почти 40% переводов поступило из стран ЕС, чуть более 29% - из СНГ. В основном деньги отправляли из России - оттуда поступило свыше 97 миллионов долларов. Более 60 миллионов перевели из Израиля, 43 миллиона - из Италии. 28 миллионов долларов пришло из США. Свыше 35% денежных переводов поступило в рублях, 32 с половиной процента в евро, остальное - в долларах.