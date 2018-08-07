Ученые обнаружили невероятную связь между гриппом и полнотой

Жители, страдающие избыточным весом, болеют гриппом дольше всех и являются более заразными, чем те, у которых нет проблем с лишними килограммами. К такому выводу пришли учёные из Университета Мичигана.

Для того чтобы определить это, медики изучили истории 1800 людей, которые болели гриппом в течение трёх сезонов. Выяснилось, что вирус в организме полных людей сохранятся на 42 процента дольше.

Медики предположили, что ожирение нарушает иммунную реакцию и вызывает хронические воспалительные процессы. Из-за этого вирусы могут дольше оставаться в организме человека, передает life.ru.