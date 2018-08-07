В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью Google Glass

Ученые из Стэнфордского университета решили задействовать очки Google Glass для того, чтобы помочь детям, страдающим от аутизма. Новые очки смогут распознавать и классифицировать эмоции.

Исследователи решили совместить технологию распознавания лиц и машинное обучение, чтобы создать уникальную систему домашней терапии аутизма — нарушения развития нервной системы, выраженное в сложном социальном взаимодействии и зацикленном поведении, пишет портал EnGadget.

Проект планируют назвать Autism Glass Project. Он научится распознавать на лицах признаки эмоций и передавать пользователю подсказку о том, что чувствует собеседник. Попробовать изобретение ученые собираются на 100 детях, которые будут общаться с семьей и знакомыми по три раза в день в течение 20 минут, используя новинку, передает Известия.ru.