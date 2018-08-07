В Египте обнаружили статую нового Сфинкса

Во время ремонта дороги в египетском Луксоре рабочие обнаружили под землей новую статую Сфинкса. Об этом сообщил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

Чтобы не повредить древний памятник из-за резких климатических изменений специалисты пока не торопятся извлекать его из земли, пишет Корреспондент.

Напомним, создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.