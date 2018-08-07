Объяснено появление загадочной бессмертной звезды

Американские астрономы из Университета Аризоны и Института исследований космоса с помощью космического телескопа НАСА объяснили, каким образом звезда Эта Киля пережила серию вспышек в 1837-1856 году, в ходе которых была выделена энергия, сравнимая со сверхновой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Эта Киля, удаленная на 7,5 тысячи световых лет от Земли, является переменной двойной звездой, один из компонентов которой — яркий голубой гипергигант массой в 150-250 солнечных. Он неустойчив и периодически теряет часть своей массы, а в будущем, как ожидается, станет мощной сверхновой. С 1837 года Эта Киля вступила в 18-летний период, называемый "Великой вспышкой", когда значительно увеличила яркость, а затем стала неразличимой для невооруженного глаза. Однако она вновь усилила свой блеск в 1887 году и в 1998 году, пишет lenta.ru.

Ученые проанализировали световое эхо от "Великой вспышки" Эта Киля. Этот феномен возникает, когда свет от источника отражается от других объектов и прибывает к наблюдателю с запаздыванием. Оказалось, что выброс вещества происходил в 20 раз быстрее, чем ожидалось, то есть вспышка была характерна для сверхновой, а не для сильного звездного ветра, исходящего от массивной звезды.

Ученые предположили, что увеличение блеска Эты Киля произошло из-за уничтожения третьей звезды в системе, при этом в космос была выброшена масса в 10 солнечных. К концу своей жизни одно из светил расширилось и потеряло значительную часть массы, что перетекла на соседа, который разбух и увеличил свою яркость. Звезда-донор отдалилась от своего компаньона и стала взаимодействовать с внешней второй звездой, которую отшвырнуло внутрь системы, к гипергиганту. В результате две звезды столкнулись, что и породило "Великую вспышку".

Звезда-донор при этом выжила и начинает обращаться вокруг гипергиганта с периодичностью в 5,5 года. Поскольку она каждый раз проходит через туманность Гомункул, образованную в результате вспышки, то это вызывает постоянные увеличение и падения уровня яркости.