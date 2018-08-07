Более 400 миллионов леев собрала в госбюджет Таможенная служба

Таможенная служба собрала в госбюджет более 400 миллионов леев. В период с 30 июля по 5 августа Таможенная служба пополнила государственный бюджет на 434,1 млн леев. В общей сложности были составлены 10 839 деклараций.

За минувшую неделю были зарегистрированы 286 попыток нарушения таможенного законодательства. Расследованием этих случаев занимаются специализированные подразделения ТС для определения всех обстоятельств и принятия решения в связи с действующим законодательством.

Помимо этого, за указанный промежуток времени было составлено 50 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 172 260 леев.

В отчетный период поток транспортных единиц составил 123 759 пересечений. Самыми популярными таможенными пунктами остаются Леушень и Скулень, сообщает point.md.