На Буюканах подросток за месяц угнал два автомобиля

Полиция задержала 17-летнего жителя столицы. Подростка подозревают в угоне двух автомобилей.

Первый случай произошел 11 июля, молодой человек угнал авто марки Dacia Logan на улице Ион Крянгэ, район Буюканы. Спустя всего десять дней, 21 июля, подобный инцидент повторился на улице Сучевица.

Согласно данным полиции, подозреваемый проникал в машины, взламывая замок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от одного до трёх лет лишения свободы.

Так как задержанный не является совершеннолетним, его отпустили на свободу. Сообщается, что ранее молодого человека уже задерживали за шесть подобных случаев.