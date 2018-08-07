Пожилые металлисты сбежали из дома престарелых на фестиваль

В Германии двое стариков самовольно покинули дом престарелых, чтобы попасть на метал-фестиваль Wacken Open Air. Обратно их возвращали при помощи полиции. Об этом пишет Deutsche Welle.

В полицию информация о пропаже двух жильцов поступила непосредственно из дома престарелых. Позднее беглецы были обнаружены на фестивале. Как отметили в правоохранительных органах, они были "дезориентированы и ошеломлены".

Отмечено также, что возвращаться они не хотели, и назад их доставляли при помощи такси и патрульной машины.

Представитель правоохранительных органов Мерле Нойфельд отметил, что, по всей видимости, пожилым беглецам понравилось на фестивале, передает Корреспондент.

Wacken Open Air - крупнейший метал-фестиваль в мире, который проводится ежегодно вблизи немецкого городка Вакен.