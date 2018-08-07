Михаилу Кэпэцынэ были вручены копии верительных грамот

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов вручил копии верительных грамот Государственному секретарю министерства иностранных дел и европейской интеграции Михаилу Кэпэцынэ.

В ходе встречи официальные лица обменялись мнениями о нынешнем состоянии молдо-российских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и углубления торгово-экономического сотрудничества, а также расширения взаимодействия в других областях, пишет deschide.md.

Генеральный госсекретарь Михаил Кэпэцынэ пожелал новому послу Российской Федерации успехов в своей деятельности, заверив российского дипломата в поддержке Министерства иностранных дел и европейской интеграции, передает point.md.