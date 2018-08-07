Самолет Air Moldova вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

Самолет молдавской авиакомпании Air Moldova вернулся в аэропорт, следовавший по курсу Кишинев – Франкфурт, вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле.

Самолет вылетел из Кишинева в 7 утра, но через несколько минут полета ему пришлось вернуться в аэропорт.

На борту самолета находилось 130 человек. К счастью, никто из них не пострадал.