В Кишиневе изношено более 40% транспортных электросетей

Свыше 40% транспортных электросетей изношено в столице. Срок их эксплуатации вышел более 20 лет назад. Некоторые сети протянули еще в 1949 году. По словам главы управления электротранспорта, замены требуют также тяговые подстанции и опорные столбы.

"Тяговые подстанции тоже в плохом состоянии. Восемь подстанций еще 1949 года, им срочно требуется ремонт. Заменить нужно и опорные столбы. Сейчас мы из трех делаем один, но в любом случае, нужные инвестиции", - сказал глава Управления электротранспорта Дорин Черный.



В столице действуют 44 тяговых подстанции. Ремонт одной обойдется в 600 тысяч долларов.





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