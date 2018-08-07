Zeppelin Investigations открыто обратились к осужденному олигарху Вячеславу Платону

Zeppelin Investigations Вячеславу Платону: Просим подтвердить, координировали ли Вы атаку на финансово-банковскую систему Молдовы

Редакция портала расследования Zeppelin Investigations открыто обратилась к осужденному олигарху Вячеславу Платону с просьбой подтвердить информацию о его причастности к атаке на финансово-банковскую систему Молдову в 2010-2014, известную как "Миллиардомат".

"Просим Вас подтвердить через Ваших адвокатов, через страницы в социальных сетях, которыми управляют Ваши представители, либо любым другим удобным Вам способом, в течение 5 дней следующее: 1) являлись ли Вы координатором атаки на финансово-банковский сектор Молдовы, произошедший в вышеуказанный период, и ставшей диверсией для экономики страны и орудием против безопасности Республики Молдова; 2) какую роль Вы выполняли в этом процессе и какие цели преследовали Вы, а также Ваши представители в Российском Ландромате и атаке на финансово-банковскую систему Республики Молдова",- говорится в открытом письма Вячеславу Платону.

Журналисты Zeppelin Investigations утверждают, что хотят на выяснить истину, основанную на доказательствах.

"Нам известно, что Вы внимательно изучили наше крупное расследование "Миллиардомат. Moldova Laundramat", выводы которого недавно подтвердил и Роман Анин, журналист-расследователь из Москвы, который и рассекретил в международной прессе "Русский Ландромат". Мы знаем с уверенностью и то, что наше расследование вызвало у Вас соответствующую реакцию с последующими попытками запугать наших источников, которые помогали нам в сборе доказательств. Наша цель - исключительно установление истины, основанной на доказательствах. Предлагаем Вам прекратить нападки на членов нашей команды и наших источников. Такая реакция лишь ухудшает Вашу ситуацию и доказывает в очередной раз правильность выводов нашего расследования",- отмечает редакция цитируемого портала, передает allmoldova.