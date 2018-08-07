Ученые назвали шесть самых отвратительных запахов

Ученые из Калифорнийского университета Беркли начали исследование в 2007 году в ходе которого изучили 150 молекул и полторы тысячи их свойств. Так они смогли определить связь физико-химических свойств запаха и уровень его "приятности".

Результаты исследования появились на научном портале ScienceAlert, пишет Корреспондент.

Самым отвратительным для человека признан запах сероводорода. Из этого газа состоит атмосфера планеты уран. Он же присутствует в тухлых яйцах.

На втором месте оказался экзотический фрукт дуриана. Из-за своего запаха его нельзя проносить на борт самолета и в общественные помещения.

Третье место досталось самому большому цветку в мире под названием Раффлезия Арнольда. На четвертой строчке оказался французский сыр Вьё Булонь.

Пятое место досталось древним экскрементам. Археологи узнали, что запах испражнений становится только хуже, раскопав уборную XIV века в датском городе Оденсе.

На последнее место ученые поставили запах карликового муравьеда, который пользуется секретом для отпугивания хищников. Его запах значительно сильнее, чем у скунса.