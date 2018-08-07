В Румынии найдена крупнейшая древняя крепость

Группа археологов обнаружила в румынском городе Сэнтане развалины крепости XIV века до н.э. По оценкам специалистов, она занимала площадь в 89 гектаров. Об этом пишет Aradon.ro.

"Это одно из крупнейших оборонительных сооружений этого периода. Всемирно известное укрепленное поселение Троя в Малой Азии, упоминающееся в гомеровской "Илиаде", занимало площадь в 29 гектаров, тогда как фортификационные соружения в Сэнтане раскинулась на 89 гектарах", - отметил Флорин Гогылтан, глава группы археологов, сделавших открытие.

Он заявил, что раскопки на территории крепости продолжаться еще три года. Начались они еще в 2009 году, пишет Корреспондент.

По словам специалистов, крепость была построена около 3,4 тысяч лет назад и датирована бронзовым веком.

В настоящее время обнаружена лишь небольшая часть крепости. План всей постройки был сделан путем магнитометрических исследований.

Впоследствии на месте раскопок может быть открыт музей. О таких планах заявили представители местных властей.