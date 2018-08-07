Apple Watch спасли жизнь австралийца во сне

Часы Apple Watch со встроенным пульсометром в очередной раз спасли жизнь человека. Устройство зафиксировало участившееся сердцебиение 24-летнего жителя Австралии, передаёт 9NewsAustralia.

По словам австралийца Майка Лава, он проснулся от вибрации своих часов. Парень посмотрел на запястье и увидел предупреждение на экране Apple Watch — часы зафиксировали пульс в районе 130–140 ударов в минуту и настойчиво предлагали вызвать врача. Майк решил послушать гаджет и позвонил в скорую.

Прибывшие на место врачи отправили его в больницу, где провели диагностику сердца Лава. Медики заявили, что парень не зря вызвал врачей — у него была обнаружена редкая сердечная патология. Выяснилось, что насыщенная кислородом кровь поступала в правое предсердие вместо левого. Австралийца прооперировали и через несколько недель отпустили домой. Майк Лав заявил, что теперь всегда будет ходить с умными часами, передает life.ru.

Смарт-часы не в первый раз сообщают о болезнях или помогают пострадавшим в ДТП вызвать скорую, если их руки заняты. Например, недавно Apple Watch спасли австралийца от обвинения в убийстве, предоставив ему алиби. Тем не менее во многих странах использовать часы можно не всегда: например, жительницу Канады оштрафовали за пользование смарт-гаджетом за рулём авто.