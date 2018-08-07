Отец морил 8-летнего сына голодом, а когда тот съел его наркотики, не вызвал скорую

8-летний мальчик из Индианы по ошибке съел метамфетамин, который оставил на тарелке его отец Кёртис Коллман. Как сообщает The Sun, голодный ребёнок принял наркотики за хлопья.

Восьмилетний сын Кёртиса Коллмана по ошибке съел кристаллы метамфетамина, который его отец оставил на блюдце. Голодный ребёнок искал еду и принял наркотики за хлопья. В результате этой страшной ошибки смертельная доза метамфетамина в его крови была превышена в 180 раз. Мужчина понял, что сын умирает, но не стал вызывать скорую помощь, опасаясь привлечь внимание полиции.

Спустя четыре часа о ситуации узнали дедушка и бабушка мальчика. Они вызвали медиков, но было поздно — ребёнок умер в больнице. Полиция сразу же арестовала его отца, у которого уже были предыдущие судимости за торговлю людьми и сексуальную связь с несовершеннолетней. Теперь Кёртису Коллману предъявлены обвинения в оставлении в опасности, которое привело к смерти ребёнка. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 50 лет лишения свободы, передате life.ru.