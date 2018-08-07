СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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