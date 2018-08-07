Блогер переплюнул всех во флешмобе на песню Дрейка, устроив танцы на поле

Новый альбом рэпера Дрейка Scorpion, который вышел 29 июня, побил рекорд по прослушиваниям в Интернете. И фанаты настолько вдохновились одной из песен, что во всех уголках света приняли участие во флешмобе Keke challenge.

Чего только не делали люди в рамках странного, но увлекательного и очень весёлого флешмоба! Но, кажется, эти красавчики переплюнули всех.

Индийский блогер Шрирам Шриканат (Sriram Srikanth) с канала My Village Show выложил ролик на одноимённой странице в "Инстаграме". Он решил привнести в него немного экзотики. В профиле на "Ютубе" у парня указано, что он живёт в сельской местности и очень любит свою малую родину. Поэтому идея клипа, очевидно, навеяна родными просторами: быки, плуг, затопленное поле и танцующие индийцы. Танцы в прямом смысле вышли очень грязными и очень весёлыми, пишет life.ru.

А началось всё с того, что известный блогер Shiggy показал, как надо танцевать под песню Дрейка In My Feelings, в которой есть такие строчки: "Кики, ты меня любишь? Ты едешь?" Во время них все решили делать движения, будто крутят руль, и складывать пальцы в форме сердечка.