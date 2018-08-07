Доберман Кендалл Дженнер покусал четырёхлетнюю девочку

Кендалл Дженнер и её молодой человек Бен Симмонс были в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и тихо ушли, когда доберман модели укусил маленькую девочку. Ребёнок оказался рядом с собакой по чистой случайности, сообщает Super.ru.

Мама малышки заявила, что собака набросилась на девочку, но, к счастью, не прокусила кожу. Отмечается, что, когда потерпевшие отошли за льдом, Дженнер быстро расплатилась, взяла своего добермана и ушла, передает life.ru.

На место приехали полицейские и составили протокол. Мать малышки была крайне возмущена действиями модели.