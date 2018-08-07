Житель Саранска откусил любимой нос в порыве ревности

Житель Саранска Олег Мышадаев откусил своей девушке нос. За своеобразный приступ ревности молодой человек получил год лишения свободы условно и испытательный срок в три года. Об этом сообщило местное издание "Столица С".

Конфликт между возлюбленными произошел на почве ревности в 2017 году. Барышня собрала вещи и поспешила покинуть любимого. Однако на следующий день пара вновь встретилась для примирения. Мужчина искренне извинился перед девушкой, и она благополучно вернулась.

Перемирие пара решила отметить. Во время распития алкогольных напитков молодого человека вновь посетил приступ ревности из-за общения его дамы сердца с другими мужчинами. Между возлюбленными вновь разразился скандал. Девушка просила остановить "пустой базар". Тот остановил, откусив любимой кончик носа и ударив кулаком в лицо, передает 360tv.

Дефект составил около двух сантиметров. Медикам не удалось пришить обратно потерянную часть носа. В результате девушка осталась без части кожи и крыльных хрящей. По словам врачей, она утратила трудоспособность на 10%.

На мужчину завели уголовное дело по Статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Однако в ходе суда девушка попросила не назначать наказание, связанное с лишением свободы.