Майя Санду и Андрей Нэстасе пожаловались на контрманифестантов и полицию

Лидеры правой оппозиции выставляют себя жертвами, жалуясь на контраманифестанов. Майя Санду и Андрей Нэстасе не готовы слушать несогласных, хотя сами в свое время устраивали встречные акции протеста.

Так было, в частности, 20 июля 2017 года, когда больше 15 тысяч человек собрались у парламента на акцию в поддержку смешанной системы голосования. Андрей Нэстасе с несколькими сторонниками вышел на сцену и выхватил микрофон у выступавшей женщины.



Нэстасе освистали, но он не успокоился.



Жалуются лидеры правых партий и на полицию, хотя их сторонники неоднократно выплескивали гнев на полицейских. В апреле 16 года на протесте Платформы DA сотрудников силовых структур забросили камнями и яйцами. Пострадали тогда 11 полицейских, четверым понадобилась госпитализация.



А недавно,когда штабы правых партий пикетировали сторонники Илана Шора, сотни полицейских были мобилизованы, чтобы защитить лидеров оппозиции от гнева толпы.



В последнее время членов ПДС, Платформы DA и ЛДПМ освистали в нескольких городах. Последняя такая акция состоялась в воскресенье. Манифестанты выразили недовольство требованием правой оппозиции блокировать инфраструктурные проекты.



