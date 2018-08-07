Джейсон Стэтхэм раскрыл детали спин-оффа Форсажа

Джейсон Стэтхєм рассекретил некоторые детали предстоящего фильма Хоббс и Шоу. О спин-оффе Форсажа актер рассказал в интервью изданию Collider.

Звезда исполнит там одну из главных ролей, вторая главная роль у Дуэйна Скали Джонсона, передает Корреспондент.

Стэтхем рассказал, что режиссер старается сделать фильм веселым, но не глупым. Литч стремится показать в ленте напряженность между героями, экшн и не забыть о забавных и грубых шутках.

Тизер с Хоббсом и Шоу из Форсажа 8 был опубликован в 2017 году и за это время набрал практически 14 миллионов просмотров.

В фильме покажут, как агент безопасности Люк Хоббс объединится с известным преступником Декардом Шоу. Премьера фильма должна состоятся второго августа 2019 года.