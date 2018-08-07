Водителям на заметку: Где чаще всего в Кишиневе происходят аварии?

Наибольшее число аварий в столице происходит по вторникам, с двух до четырех часов дня. Такую статистику предоставила полиция Кишинева.

Всего за семь месяцев этого года в столице зарегистрировали 675 ДТП - на 59 меньше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом 30 человек погибли, свыше 800 получили ранения. Почти половина всех аварий произошла с участием пешеходов.

Самым опасным столичным сектором является Рышкановка. Здесь зафиксировано наибольшее число ДТП - 152. В центре случилось 145 аварий. На Ботанике произошло 142 ДТП. В этом же секторе зарегистрировано самое большое число смертельных исходов - 13.

Самые распространенные причины аварий - в 117 случаях - превышение скорости и в 67-ми - несоблюдение дистанции. 17 аварий произошли по вине пьяных водителей.

Согласно данным столичной полиции, наибольшее число жертв в авариях за последние 10 лет было зафиксировано в 2009-ом. Тогда за 7 месяцев погиб 51 человек.