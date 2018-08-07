В США прошли соревнования по серфингу среди собак

В американком городе Сан-Франциско прошли соревнования по серфингу для собак. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 6 августа.

Отмечается, что участие во всемирном конкурсе могли принимать собаки любых размеров и пород.

"На животных надели спасательные жилеты, поставили хвостатых на доски и отправили ловить волны. Некоторые катались в паре с товарищем, а кто-то – с собственным хозяином", – говорится в сообщении.

Жюри оценивало, как долго собаки смогли продержаться на воде и насколько уверенно, передает Корреспондент.