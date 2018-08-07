Женщина остановила поезд на ходу и села в него. ВИДЕО

В Днепре попал на видео странный инцидент, когда женщина остановила поезд на ходу, чтобы попасть на него. Видео с днепрянкой снял очевидец, после чего опубликовал его на своей facebook-странице.

Сам автор ролика удивился, увидев вышедшую за шлакбаум женщину. Однако, как оказалось, женщина не пыталась покончить с собой, а просто хотела сесть на поезд Днепр-Краснодар, пишет Корреспондент.

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