Тысячи мелких рыб окружили дайвера, спасая его от акулы. ВИДЕО

В Сети появилось видео из Египта, где тысячи крошечных рыб, пытаясь спастись от акулы, окружили дайвера, пишет The Daily Mail.

О таком поведении рыб в связи с надвигающейся опасностью аквалангист даже не подозревал, передает РЕН ТВ.

Они образовали вокруг него движущееся яйцо, спрятав мужчину от приближающейся китовой акулы.

Их было так много, что Рейнхарту Хофту даже не заметил опасного хищника.

Инцидент произошел недалеко от Хургады.