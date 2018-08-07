Пропустил в мясорубке и смыл в унитаз: Примерный семьянин жестоко убил любовницу

Жительницу Губахи, 27-летнюю Татьяну Мелехину искали с 22 июля. Она сказала, что переедет и будет работать в Перми. Отвезти её вызвался "друг", 36-летний Дмитрий Зеленский. После этого девушка пропала. Об этом сообщил гражданский журналист через приложение LiveCorr.

Спустя две недели волонтёры сообщили, что поиски остановлены. Дело в том, что Зеленский сознался в убийстве девушки. Он заявил, что расправился с ней, а после расчленил и пропустил через мясорубку. От одной части останков он избавился, сбросив их в реку, а вторую часть смыл в унитаз, передает life.ru.

Следствие не раскрывает мотивов преступления. Однако отец девушки рассказал, что мужчина часто ревновал возлюбленную. Хотя при этом сам он женат и воспитывает маленькую дочь.

Зеленского задержали, а делом занимается Следственный комитет.