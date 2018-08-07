Зависит ли НЦБК от политики - ответ Богдана Зумбряну

Глава НЦБК Богдан Зумбряну признал, что возглавляемое им ведомство "запятнано снаружи". Причина этих "пятен", по словам Зумбряну, - политические обвинения со стороны тех, кто "понятия не имеют о внутренних процедурах, связанных с деятельностью НЦБК".

Об этом со ссылкой на главу ведомства пишет портал noi.md.

"В адрес НЦБК было брошено столько политических заявлений, что создаётся ощущение, будто появился красивый камуфляж с большим количеством пятен. Все нормально, мы к этому привыкли," - с иронией сказал Зумбряну в студии радио "Спутнк Молдова".

НЦБК наложило арест на имущество ценой в 7 млн леев. Богдан Зумбряну подчёркивает, что в большинстве случае расследование НЦБК начинается с обращения законопослушного гражданина.

"Может ли это быть расценено, как влияние или указ с чьей-либо стороны? Я думаю, что нет. Аналогично и в случае громких дел в отношении уже осуждённых людей. Я имею в виду бывшего премьера, где расследование началось точно так же с банального признания, а не по нашей личной инициативе. Если бы то, о чем некоторые сплетничают, было бы правдой, мы бы сами вмешались и начали собственные расследования и пошли бы дальше. О том, что НЦБК выполняет политические заказы, говорят те, кто не знает внутренних законных процедур нашей деятельности. С момента обращения к нам, мы обязаны рассмотреть жалобу и предпринять соответствующие меры",- пояснил глава Национального центра по борьбе с коррупцией.

Богдан Зумбряну пояснят также, что возглавляемый им центр был неоднократно переводим то в подчинении парламенту, то правительству, то снова парламенту.

"Мы долгое время были независимы под парламентом, пока не задокументировать нечто очень "болезненное для некоторых", после чего наш статус изменили. Из-под правительства нас вывели, когда мы прошли по Налоговому инспекторату. Это законный механизм оказывать незаконное давление. Надеемся, нас больше не будут так передавать, поскольку это мешает деятельности и подрывает моральный дух работников НЦБК, которые хотят стабильности",- добавил Богдан Зумбряну, передает allmoldova.