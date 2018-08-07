К концу года соберут 20 троллейбусов с кондиционерами

20 новых троллейбусов с кондиционерами будут собраны до конца текущего года, из которых 15 – на автономном ходу. С таким заявлением выступил сегодня директор Муниципального предприятия "Regia Transport Electric Chişinău" (RTEC) Дорин Чорный на еженедельном заседании служб мэрии.

По словам руководства предприятия, все троллейбусы будут оснащены установками для кондиционирования воздуха, передает Молдпрес.

"Первые пять единиц транспорта с кондиционерами будут введены в эксплуатацию в сентябре. С начала года, были выпущены пять троллейбусов на автономном ходу, которые курсируют в сторону города Сынджера", - отметил Дорин Чорный.

Директор RTEC подчеркнул, что с начала текущего года задолженности муниципального предприятия сократились. "1 января с. г. долги предприятия составляли более 28 млн. леев, в настоящее время – 12 млн. леев. Зарплата оплачивается своевременно. За первые семь месяцев нынешнего года доходы составили 113 млн. леев, что на 7 млн. леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, в настоящее время электросеть изношена на 40%. Следующими целями предприятия являются: открытие новых маршрутов на автономном ходу, которые будут курсировать в пригороды столицы; внедрение системы электронных билетов и установка системы кондиционирования воздуха в транспортных средствах", - сказал Чорный.

В составе "Regia Transport Electric Chişinău" три троллейбусных парка, в которых работают около 2 500 сотрудников. Компания владеет 361 троллейбусом, обслуживая 24 маршрута.