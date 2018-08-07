В Болонье взрыв на автостраде не затронул аэропорт

Взрыв на автостраде не затронул аэропорт Болоньи, он работает по расписанию, сообщает

"Взрыв после ДТП на объездной автомагистрали в Болонье. Аэропорт не затронут. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию" — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. Местные СМИ отмечают, что причиной могло стать ДТП с участием автовоза или бензовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня, пишет РИА Новости.

Как передает телеканал Rainews24, в результате инцидента есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет.

Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.