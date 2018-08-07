Вытяжки "для красоты" и тонкие сковородки: В детсадах на Чеканах выявили ряд нарушений

Неработающие вытяжки, казанки, сваренные из нескольких частей, тонкие сковородки, некоторые из которых даже не помещаются на плите, были выявлены в восьми детских садах в столичном секторе Чокана. Об этом исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну сообщил на оперативном совещании в мэрии.

По словам Кодряну, нарушения были обнаружены в ходе проверок. Согласно санитарным нормам, казанки должны быть изготовлены из одного и того же материала и ни в коем случае не могут быть сваренными, передает IPN.



"Одна повариха рассказала, что вытяжки были куплены лишь "для красоты", потому что при температуре в 35–40 градусов они не работают", - сообщил Руслан Кодряну.

Исполняющий обязанности генпримара поручил руководству Главного управления образования, культуры, молодёжи и спорта представить пояснительную записку с информацией о лицах, несущих ответственность за эти закупки.