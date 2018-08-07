"Чтоб не шумели": В Кишинёве детскую площадку облили маслом. ФОТО

Неизвестные облили маслом детскую площадку на улице Индепенденций. Так они борются с шумом, который их беспокоит.

Фото с места происшествия один из очевидцев выложил в соцсети. Автор сообщил, что поступок взрослых вызвал у одного из детей слёзы. В комментариях к записи пользователи предложили вызвать полицию, чтобы наказать хулиганов за порчу общественного имущества.

Напомним, подобный инцидент произошёл в конце июля на Рышкановке. Там всю площадку залили отработанным машинным маслом.