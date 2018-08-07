Курс евро в Молдове упал до показателей 2014 года

Молдавский лей укрепляет позиции по отношению к единой европейской валюте. По курсу, установленному Нацбанком на 7 августа, евро торгуется по 19, 04 леев.

Курс евро не опускался до такой отметки с 2014 года. На 6 августа курс евро снизился на 7 банов и достиг 19,13.

Значение доллара не изменилось и составляет 16 леев 50 банов. Румынский лей стал дешевле на бан и оценивается в четыре лея 11 банов. А курс украинской гривны составляет 61 бан.

