В Одессе прямо за рулем умер таксист

В Одессе в понедельник, 6 августа, около 14:00 на улице Мечникова в автомобиле Daewoo обнаружили тело умершего мужчины-таксиста. Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

Отмечено, что машина стояла почти на проезжей части и, судя по всему, водитель скончался несколько часов назад прямо за рулем, пишет Корреспондент.

Сейчас на месте работает полиция. Прибывшие медики назвать точную причину смерти пока не могут, но признаков насильственной смерти не наблюдается. В то же время при осмотре из руки умершего изъяли шприц и ампулу.